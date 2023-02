Niederkrüchten Unfallflucht auf Landstraße

Nach Angaben der Polizei kam ihm und seinen beiden Mitfahrern in einem Kurvenbereich ein Fahrzeug aus Richtung Elmpt entgegen, das in der Kurve einen anderen Pkw überholte. Der Brüggener wich aus und fuhr in die Leitplanke. Keiner der Insassen wurde verletzt. Der überholende Pkw fuhr weiter, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Unfall zu kümmerte.