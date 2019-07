Niederkrüchten/Brüggen : Unfall und Festnahme bei Zollkontrolle

Brüggen/Niederkrüchten Der 28-jährige Fahrer hat keinen festen Wohnsitz und keinen Führerschein, ist im Mai aus der Haft entlassen worden und stand wohl unter Drogen. Er und sein Beifahrer wurden festgenommen.

(cli) Am Montagnachmittag wollten Zollbeamte ein aus den Niederlanden kommendes Fahrzeug, das mit zwei Männern besetzt war, in der Nähe des Grenzübergangs Swalmen kontrollieren. Der 28-jährige Fahrer gab Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über Schotterwege. Auf einem Feldweg überschlug sich der Wagen. Als die Zollbeamten an der Unfallstelle eintrafen, stand der Beifahrer unverletzt neben dem Auto. Der 28-Jährige, ebenfalls unverletzt, versuchte erfolglos zu Fuß zu flüchten. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte Drogen. Der Fahrer hat keinen festen Wohnsitz und keinen Führerschein, ist im Mai aus der Haft entlassen worden und stand wohl unter Drogen. Die Kennzeichen waren gestohlen. Beide Männer wurden der Polizei übergeben.