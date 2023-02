Unfall in Brüggen Auto erfasst 80-jährigen Mann

Der Leichtverletzte wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Autofahrer (76) aus Nettetal wollte laut Polizei in den Kreisverkehr Herrenlandstraße/Hochstraße von der Herrenlandstraße aus einfahren und achtete nicht auf den Pedelecfahrer, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Das Auto erfasste den Radler, er stürzte und wurde dabei leicht verletzt.