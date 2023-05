Unfall in Schwalmtal-Lüttelforst Unfall mit zwei Verletzten sorgt für Stau

Schwalmtal · Am Sonntag wurden zwei Menschen bei Unfall in Schwalmtal-Lüttelforst leicht verletzt, sie wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Laut Freiwilliger Feuerwehr Schwalmtal waren an dem Unfall drei Autos beteiligt.

23.05.2023, 18:22 Uhr

Ein Unfall mit zwei Verletzten hat für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Als die Feuerwehr eintraf, hatten Fahrer und Beifahrer die Autos schon eigenständig verlassen.

(busch)