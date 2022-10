Auf der Hardter Straße in Viersen : Lkw-Unfall auf nasser Straße

Die Hardter Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Foto: Polizei

Viersen Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer war am Donnerstag gegen 16 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Hardter Straße in Richtung Viersener Innenstadt unterwegs, als in Höhe Lichtenberg das Heck des Aufliegers bei regennasser Fahrbahn nach links ausbrach.

Von einem Unfall mit „glimpflichem Ausgang“ berichtete die Polizei am Freitag: Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Densborn war am Donnerstag gegen 16 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Hardter Straße in Richtung Viersener Innenstadt unterwegs, als in Höhe Lichtenberg das Heck des Aufliegers bei regennasser Fahrbahn nach links ausbrach. Ein in Richtung Bockert fahrender 30-jähriger Mönchengladbacher versuchte, über den Gehweg auszuweichen. Sein Auto wurde jedoch von dem Auflieger getroffen. Eine 48-jähige Viersenerin, die ebenfalls in Richtung Bockert fuhr, konnte nicht mehr ausweichen. Ihr Auto wurde auf der gesamten Fahrerseite von dem Auflieger getroffen. Die Frau wurde leicht verletzt. Ihr zwölfjähriger Sohn, der mit im Auto saß, sowie der 30-Jährige blieben unverletzt.

(naf)