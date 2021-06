Unfall in Viersen : Nach Zusammenstoß von Polizeiautos laufen Ermittlungen weiter

Die Polizeiautos krachten an einer Kreuzung in Viersen zusammen, sie hatten denselben Einsatz. Foto: dpa/Daniel Grotjans

Viersen Bei dem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Viersen waren fünf Einsatzkräfte der Polizei verletzt worden. Die Ermittlungen dauern an.

VIERSEN Nach dem Zusammenstoß zweier Polizeiautos auf einer Kreuzung in Viersen Anfang Juni laufen noch immer die Ermittlungen. Bei dem Unfall waren fünf Polizisten verletzt worden, davon einer schwer. Aus Neutralitätsgründen befasst sich die Polizei Aachen mit dem Fall. „Die Auswertungen sind noch nicht abgeschlossen, die Fahrzeuge noch nicht vom Sachverständigen fertig begutachtet“, berichtete ein Sprecher der Aachener Polizei. Es sei keine Seltenheit, dass so ein Gutachten erst zwei bis drei Monate nach einem Unfall vorliege. „Es wurden auch noch nicht alle Beteiligten angehört“, so der Sprecher.

An der Kreuzung Bockerter Straße/Hardter Straße in Viersen waren bei einer Einsatzfahrt ein Streifenwagen der Polizei Mönchengladbach und ein ziviles Fahrzeug der Polizei Viersen zusammengestoßen. Beide Polizeiwagen waren auf dem Weg zum selben Einsatz: Sie verfolgten einen Motorradfahrer, den Kollegen des Zolls zuvor auf der A52 hatten anhalten wollen, der aber flüchtete.

Bei dem Unfall war ein 26-jähriger Polizist aus Viersen schwer verletzt worden. Er konnte das Krankenhaus aber nach Angaben des Aachener Polizeisprechers wenige Tage später wieder verlassen.

