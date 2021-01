85-Jährige in Viersen verletzt : Unfall mit Linienbus

Bei dem Unfall wurde eine 85-jährige Autofahrerin verletzt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Viersen Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus der NEW ist am Montagnachmittag eine 85-jährige Autofahrerin in Viersen leicht verletzt worden. Fahrgäste kamen nicht zu Schaden. Kurz vor 14.30 Uhr war die Frau nach Angaben der Polizei auf der Süchtelner Straße in den Gegenverkehr geraten.

Dabei streifte ihr Auto zunächst den entgegenkommenden Bus, im Anschluss ein weiteres Auto. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Die Polizei sperrte die Süchtelner Straße während der Bergungsarbeiten in beiden Richtungen für rund eine Stunde ab. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

(mrö)