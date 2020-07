Unfall in Viersen : Auto landet im Graben – Fahrerin schwer verletzt

Dülken Der Wagen stieß auf der Boisheimer Straße mit einem Kleintransporter zusammen. Zwei Männer, die in dem Transporter saßen, wurden leicht verletzt. Die Boisheimer Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmittag mit ihrem Wagen neben der Boisheimer Straße in Dülken in einem Graben gelandet. Die Frau wurde schwer verletzt. An dem Unfall war auch ein Kleintransporter beteiligt.