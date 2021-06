Vorfall in Niederkrüchten : Angetrunkener 69-Jähriger stürzt von seinem Rad

Vorfall in Niederkrüchten

Per Rettungswagen kam der Verletzte in ein Krankenhaus. Symbolbild: dpa Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Niederkrüchten Der Niederkrüchtener hätte sein Pedelec mal besser stehen lassen. Der 69-Jährige stürzte ohne Fremdeinwirkung angetrunken von seinem Zweirad.

Am Mittwochabend hat sich ein 65-jähriger Mann aus Niederküchten bei einem Unfall mit seinem Pedelec verletzt. Gegen 21.20 Uhr fanden ihn Zeugen auf der Straße „An der Beek“, als er am Boden lag, und leisteten erste Hilfe. Laut Polizei war der angetrunkene Radler ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht; dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.