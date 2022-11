Mehrfamilienhaus in Viersen : Polizei: Unfall verursachte tödlichen Brand

Viersen Ein Wohnungsbrand in Alt-Viersen, bei dem am Samstagabend ein 59-jähriger Mann verstorben ist, ist auf einen Unfall zurückzuführen. „Eine Brandstiftung wird ausgeschlossen“, erklärte eine Polizeisprecherin am Montag.

Auch ein technisches Versagen habe den Brand nicht verursacht. Die Kriminalpolizei hatte, gemeinsam mit einem Sachverständigenbüro für Brand- und Explosionsursachen, nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Klosterstraße die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Details zu dem tödlichen Unfall machte die Polizei aus Opferschutzgründen nicht.

Gegen 19.30 Uhr hatte ein Anwohner die Feuerwehr per Notruf alarmiert. Der 59-Jährige war laut Polizei bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Brandwohnung gegen 23.55 Uhr bereits gestorben. Die Viersener Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, insgesamt waren 45 Einsatzkräfte an der Klosterstraße.

