Unfall in Viersen Sattelzug kracht in Wohngebiet gegen Hauswand

Viersen · Ein Lastwagen kam am Freitagabend in Viersen-Süchteln von der Straße ab und fuhr durch mehrere Vorgärten. Die Fahrt endete an einer Hauswand.

19.03.2023, 13:03 Uhr

Der Lkw fuhr durch Vorgärten bis zur Hauswand. Foto: Günter Jungmann

Ein 59-Jähriger ist am Freitag gegen 21.10 Uhr in einem Wohngebiet in Viersen-Süchteln mit einem Sattelzug durch mehrere Vorgärten gefahren und gegen eine Hauswand gekracht. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen mit seinem Lkw von der an der Josef-Steinbüchel-Straße abkam. Verletzt wurde den Polizeiangaben zufolge niemand. Der Lkw-Fahrer wurde aber in ein Krankenhaus gebracht, um seinen Gesundheitszustand überprüfen zu lassen. An mindestens drei Vorgärten, einer Hausfassade und dem Sattelzug entstanden teils erhebliche Schäden. Eine Fachfirma musste den Sattelzug bergen und abschleppen. Unter anderem bei der Bergung unterstützte die Viersener Feuerwehr mit technischem Gerät. Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr etwa 45 Einsatzkräfte der Hauptwache, des Löschzugs Süchteln, der Löschgruppe Hagenbroich und des Rettungsdienstes vor Ort.

(naf)