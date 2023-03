Unfall in Viersen Radler prallt gegen Auto

Viersen · Weil er Unfallflucht begangen haben und betrunken gewesen sein soll, erwartet einen 44-jährigen Viersener nun eine Strafanzeige. Nach Polizeiangaben prallte der Radfahrer am Samstag gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Viersener Straße in Viersen-Dülken gegen das Auto eines Vierseners (35).

27.03.2023, 17:58 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei bemerkten, dass der Radler stark nach Alkohol roch. Foto: dpa/Friso Gentsch

Der Radler fuhr seitlich in das Auto und stürzte zu Boden, verletzte sich dabei leicht. Anschließend floh er laut Polizei vom Unfallort. Einsatzkräfte fanden ihn und bemerkten sehr deutlich, dass der 44-Jährige alkoholisiert war.

(naf)