Unfall in Viersen : Kind verletzt, Auto fährt weiter

(naf) Ein zehnjähriger Junge ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr in Dülken leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte er den Amerner Weg in Höhe der Fußgängerampel an der Brandenburger Straße überqueren und wurde dabei von einem blauen Kleinwagen touchiert. Der Fahrer, etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit dunkelblonden Haaren, hielt kurz und fragte den Zehnjährigen, ob alles in Ordnung sei. Als der Junge das bejahte, fuhr er weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Kurz danach merkte der Junge, dass er sich doch leicht verletzt hatte. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 02162 3770.