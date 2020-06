Unfall in Viersen : Auto prallt gegen Baum und Haus

Bei dem Unfall wurden der 24-jährige Fahrer und sein Beifahrer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Viersen Bei einem Unfall in Dülken sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 24-Jähriger aus Dülken am Samstag gegen 5.15 Uhr mit seinem Auto über die Lange Straße. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er in Höhe von Hausnummer 83 die Kontrolle über seinen Wagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er prallte erst gegen eine Straßenlaterne, dann gegen einen Baum und gegen eine Hauswand.

Zunächst flüchtete der Mann zu Fuß, wurde dann aber durch hinzugerufene Rettungssanitäter festgehalten, bis die Polizei kam. Bei dem Unfall wurden der 24-Jährige und sein Beifahrer verletzt.

(biro)