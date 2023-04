Unfall in Viersen Auto dreht und überschlägt sich mehrfach

Viersen · Nach einem Unfall am Samstag gegen 5 Uhr in Viersen auf der Gladbacher Straße Höhe Ummertalweg haben Feuerwehrleute einen 26-jährigen Autofahrer aus seinem Fahrzeug befreit. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war ihm zuvor ein Rettungswagen entgegengekommen.

16.04.2023, 17:49 Uhr

Nach Angaben der Polizei-Leitstelle am Sonntag handelte es sich um einen Alleinunfall. Foto: dpa/Carsten Rehder

Dessen Fahrer habe geschildet, dass der aus Richtung Mönchengladbach kommende 26-Jährige viel zu schnell gefahren sei und vermutlich infolge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Das Auto habe sich mehrfach überschlagen und gedreht, bevor es neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen sei. Die Rettungswagenbesatzung leistete nach Polizeiangaben erste Hilfe. Nachdem die Feuerwehr ihn aus dem Fahrzeugwrack befreit hatte, sei er in ein Krefelder Krankenhaus gebracht worden. Dort habe die Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft des Verunfallten wahrgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

(naf)