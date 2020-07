Unfall in Süchteln : Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr

Viersen Noch glimpflicht verlief ein Unfall am Donnerstag in Süchteln. Auf der Kempener Straße gerät der Motorradfahrer aus Tönisvorst auf die Gegenfahrbahn und streift einen entgegen kommenden Pkw. Beide Fahrzeuge kommen von der Straße ab, die Fahrer werden nur leicht verletzt.

Leicht verletzt wurden die Beteiligten bei einem Unfall am Donnerstag in Süchteln. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Tönisvorst auf der Kempener Straße in Richtung Grefrath-Oedt. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich gegen ein entgegenkommendes Auto. Beide kamen ins Schleudern und von der Straße ab.