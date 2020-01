Unfall in Schwalmtal-Waldniel : Lkw-Fahrer übersieht Radfahrer

Schwalmtal Der Radfahrer schrie auf, doch der Lastwagenfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Radler wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Ein Radfahrer (57) ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw verletzt worden. Laut Polizei war am Montag um 6.30 Uhr ein Lastwagenfahrer (44) auf der Straße Galgheide unterwegs, bog an der Einmündung Vogelsrather Weg nach rechts in diesen ab. Dabei achtete er nicht auf einen Radfahrer, der in Richtung „Auf dem Mutzer“ fuhr. Der Radler bremste und schrie auf, so dass der Lkw-Fahrer auch bremste. Es kam zu einer Kollision, der Radler stürzte.