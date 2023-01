Unfall in Niederkrüchten 47-jährige Fahrerin bei Karambolage schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Personenwagen in Dam sind am Abend des 30. Dezembers zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 65-jährige Niederkrüchtenerin aus Elmpt kommend von der Mönchengladbacher Straße nach links in den Steinkenrather Weg einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Pkw einer 47-jährigen Niederkrüchtenerin, die auf der Mönchengladbacher Straße in Gegenrichtung unterwegs war. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde die 47-Jährige schwer und ihre zehnjährige Tochter leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.