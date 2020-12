Unfall in Niederkrüchten-Elmpt : Polizei sucht Zeugen

Der junge Mofafahrer bremste, stürzte dabei und verletzte sich leicht (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Niederkrüchten Ein Mofafahrer (16) aus Elmpt ist am Mittwoch gegen 7.40 Uhr bei einem Unfall in Elmpt leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr er über die Goethestraße. In Höhe der Kreuzung Freiheitsstraße bog aus Richtung Poststraße ein Pkw ab und missachtete offenbar die Vorfahrt des Mofafahrers.

Der Jugendliche bremste, stürzte dabei und verletzte sich. Der Pkw, ein dunkler Kleinwagen, fuhr davon. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden, Ruf 02162 3770.

(biro)