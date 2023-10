Auf der B221 Motorradfahrer bei Unfall in Brüggen schwer verletzt

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf Brüggener Gemeindegebiet schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Motorradfahrer gegen 11.45 Uhr auf der Bundesstraße 221 in Bracht unterwegs. Als er bremste, blockierte den weiteren Angaben zufolge das Vorderrad. Daraufhin verlor der 32-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad. Er fiel, wie die Polizei berichtete, auf den Asphalt, rutschte einige Meter darüber und verletzte sich dabei schwer. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.