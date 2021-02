Unfall in Viersen : Mutter und Kleinkind bei Unfall verletzt

Viersen Eine 36-jährige Mutter und ihr Sohn waren in Viersen mit einem elektrischen Transportrad unterwegs. Eine Autofahrerin übersah das Rad beim Abbiegen.

Bei einem Unfall auf dem Radweg an der Alten Bruchstraße in Viersen sind eine 36-jährige Radfahrerin aus Willich und ihr sieben Monate alter Sohn verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie mit ihrem elektrischen Transportrad gegen 10 Uhr in Richtung Große Bruchstraße. Darin hatte sie ihren Sohn gut gesichert untergebracht. Als sie die Einmündung „An den Schwarzen Pfählen“ passierte, bog eine 36-jährige Autofahrerin aus Tönisvorst von der Alten Bruchstraße nach rechts ab und achtete dabei nicht auf die ihr entgegenkommende Radfahrerin. Beide stießen zusammen, durch die Kollision wurde die Willicherin leicht verletzt, ihr Sohn wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.