Auf der A 52 bei Schwalmtal-Waldniel : Unfallfahrt unter Alkohol – Führerschein weg

Nach einer Blutprobe musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Schwalmtal Bei einem Verkehrsunfall ohne weitere Beteiligte auf der A 52 hat sich am Donnerstagabend ein Nettetaler (25) so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Hospital brachten.

(busch-) Bei einem Verkehrsunfall ohne weitere Beteiligte auf der A 52 hat sich am Donnerstagabend ein Nettetaler (25) so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Hospital brachten. Dies teilte die Autobahnpolizei mit. Bei dem Mann bestehe der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Nach ersten Ermittlungen war er mit seinem Seat auf der A 52 in Richtung Düsseldorf unterwegs. Bei Schwalmtal-Waldniel verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke. Erst an einem Erdwall im Grünstreifen kam er zum Stehen. Da sich der Verdacht des Alkoholkonsums ergab, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

