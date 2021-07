Fünf Verletzte auf Autobahn : Schwerer Unfall auf A61 in Viersen

Schwerer Unfall auf A61 in Viersen

Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Foto: Daniel Grotjans Foto: Daniel Grotjans

Viersen Fünf Autos waren am späten Sonntagabend in einen Unfall auf der A61, zwischen den Anschlussstellen Mackenstein und Dülken, verwickelt. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt.

Bei einem Unfall am späten Sonntagabend auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo sind fünf Menschen verletzt und mehrere Autos beschädigt worden. Wie die Polize am Montag mitteilte, wurde die A 61 gesperrt und gegen 3 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Zeitweilig staute sich der Verkehr bis auf einen Kilometer zurück.