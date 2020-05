Reifenpanne auf der Autobahn : Unfall auf der A 61 bei Viersen: Frau schwer verletzt

Auf der A61 in Höhe der Anschlussstelle Viersen gab es am Mittwochmorgen einen schweren Unfall (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Bei einem Unfall auf der A 61 ist am Mittwochmorgen eine Frau schwer verletzt worden. In Höhe der Anschlussstelle Viersen war ein Pkw mit einer Reifenpanne liegengeblieben. Ein anderes Auto hielt an, der darauffolgende Wagen konnte nicht mehr bremsen.

Eine Frau ist bei einem Unfall auf der A 61 in Viersen am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei in einer ersten Meldung mitteilte, war in Höhe der Anschlussstelle Viersen, Fahrtrichtung Koblenz, ein Pkw mit einem Reifenschaden auf dem linken Fahrstreifen liegengeblieben. Ein nachfolgendes Fahrzeug hielt an und wollte dem Liegenbleiber helfen. Ein dahinter folgender Pkw konnte nicht mehr ausweichen, fuhr direkt in den absichernden Wagen und geriet in Flammen.

„Nach derzeitigem Stand konnten alle Fahrzeuginsassen aus den beteiligten Fahrzeugen befreit werden“, teilte die Polizei mit. Allerdings habe sich die Fahrerin des auffahrenden Pkw schwere Verletzungen zugezogen. Zu weiteren verletzten Personen gibt es derzeit keine Erkenntnisse.

Die A 61 in Richtung Koblenz wurde voll gesperrt. Einsatzkräfte mussten allerdings feststellen, dass einzelne Fahrer im Rückstau auf eigene Faust wendeten und entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Anschlussstelle fuhren. „Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieses Verhalten nicht nur strafbewährt, sondern auch lebensgefährlich ist“, erklärte die Polizei.

