Unfall an der Waldnieler Straße in Dülken

Unfall in Dülken : Auto landet im Straßengraben

Rettungskräfte der Feuerwehr sägten die Windschutzscheibe auf, damit die Fahrerin aus dem Auto klettern konnte. Foto: Günter Jungmann

Dülken Eine Autofahrerin ist am Dienstagmittag in Dülken mit ihrem silberfarbenen Wagen in einen Straßengraben geraten. Das Auto landete auf der Seite, Rettungskräfte der Viersener Feuerwehr befreiten die Frau.

Weil die Tür blockiert war, hätten sie mit einer Handglassäge die Windschutzscheibe aufgeschnitten, berichtete der Einsatzleiter am Nachmittag. Die Person, die sich im Fahrzeug befunden habe, „konnte selbst aussteigen“.

Um 12.14 Uhr war das Auto an der Waldnieler Straße im Graben gelandet, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Unfallursache konnte sie am Nachmittag keine Angaben machen. Bei dem Unfall sei eine Laterne leicht, der Wagen komplett beschädigt worden. Personen seien nicht verletzt worden.

Zwischen einem Baum und der Laterne hindurch sei das Auto in den Graben gefahren, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr. „Die Person am Steuer hatte sehr viel Glück.“ Ein Abschleppdienst habe den Wagen geborgen.

(naf)