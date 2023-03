Unfall in Viersen Drei Menschen bei Unfall an Auffahrt der A61 verletzt

Beim Abbiegen von der Brabanter Straße in Viersen-Dülken nach links auf die Auffahrt der A61 hat ein 34-jähriger Autofahrer am Montagmorgen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hatte der Viersener die Vorfahrt eines 51-jährigen Vierseners, der mit seinem Auto auf der Brabanter Straße Richtung Viersen-Süchteln fuhr, missachtet. Die Autos stießen zusammen. Dabei wurden der 34-Jährige und die beiden Beifahrer des 51-Jährigen leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung waren ein Teil der Brabanter Straße und der Auffahrt der A61 gesperrt.