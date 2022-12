Glatteis im Kreis Viersen Sieben Unfälle wegen Glatteis

Die Polizei hat zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 10 Uhr, insgesamt 16 Verkehrsunfälle im Kreisgebiet verzeichnet. „Sieben davon waren eindeutig auf die herrschende Eisglätte zurückzuführen“, berichtete eine Polizei-Sprecherin am Montagmittag. „Bei diesen sieben Unfällen blieb es bei Sachschäden, Menschen wurden nicht verletzt.“ Vier dieser Unfälle ereigneten sich den Angaben zufolge in Viersen – zwei an der Oberrahserstraße, an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße und der Straße Scheldefahrt –, einer in Niederkrüchten-Elmpt am Alten Kirchweg, einer in Kempen und einer in Nettetal-Kaldenkirchen an der Jahnstraße. „Die Fahrerinnen und Fahrer rutschten auf der glatten Straße weg und beschädigten Pfähle, eine Laterne, einen Baum“, informierte die Polizei-Sprecherin. An der Oberrahserstraße sei der zu einer Unfallstelle bestellte Abschleppwagen um kurz vor zwei Uhr auf das Auto, das vorher gegen Pfähle gerutscht war, geschlittert. In Kaldenkirchen um kurz nach 2 Uhr sei das rutschende Auto gleich in drei geparkte Wagen gefahren. „Die Streifenwagenbesatzung konnte zunächst nicht zum Unfallort gelangen, weil die Straßen so glatt waren, dass ein Weiterfahren unmöglich wurde.“