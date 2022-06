Seit 1917 ist die Hauptverkehrsstraße von Süchteln nach Paul von Hindenburg, dem späteren Reichspräsidenten, benannt. Unser Foto zeigt ihn am 25. Februar 1934, als Reichskanzler Adolf Hitler ihn am „Heldengedenktag“ vor der Neuen Wache in Berlin begrüßt. Foto: dpa/-