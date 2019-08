Vorfall in Viersen : Mann entblößt sich vor spielenden Kindern

Viersen Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.

Ein etwa 45 Jahre alter Mann hat sich am Sonntag gegen 16 Uhr im Bereich eines Spielplatzes an der Höhenstraße in Viersen-Süchteln vor mehreren dort spielenden Kindern entblößt. Nach Polizeiangaben hat der Mann eine Halbglatze und ist untersetzt. Möglicherweise fuhr er mit einem Auto in Richtung Hindenburgstraße weg. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu Täter und Wagen geben können. Die Hinweise erbitten die Ermittler unter der Telefonnummer 02162 3770.