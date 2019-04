Vorfall in Viersen : Täter zerstören Scheibe an Wartehäuschen

Foto: Michael Scholten

Viersen Unbekannte haben in der Nacht zu Montag das Wartehäuschen der Bushaltestelle „Seilerwall“ an der Gladbacher Straße in Viersen beschädigt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, zerstörten die Täter eine Scheibe des Unterstandes. Mögliche Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770.

(RP)