Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Parfum im Wert von Tausenden Euro

Dülken Die Täter warfen mit Steinen eine Schaufensterscheibe ein.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben zwei bisher unbekannte Männer mit zwei Steinen eine Schaufensterscheibe einer Parfümerie am Hühnermarkt in Dülken eingeworfen. Wie die Polizei mitteilt, verstauten die Täter die ausgestellten Parfümflaschen im Wert von einigen zig tausend Euro in Behältern, luden sie in einen schwarzen Kombi und flüchteten mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Venloer Straße. Zeugen beschreiben die Männer als etwa 25 bis 35 Jahre alt, sie hatten eine schlanke Statur, helle Hautfarbe und sprachen akzentfreies Deutsch. Beide waren dunkel gekleidet, trugen schwarze Kappen, Sonnenbrillen Handschuhe und hatten Schals um ihre Gesichter gebunden. Die Polizei sucht Zeugen, die womöglich gegen 3.30 Uhr den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können: Ruf 02162 3770.