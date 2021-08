Einbruchversuch in Viersen : Unbekannte schlagen Türscheiben ein

Dülken Die Täter gelangten nach Angaben der Polizei durch den Garten zu dem Einfamilienhaus in Dülken, aber dennoch nicht ins Haus gelangten.

Bisher unbekannte Täter haben versucht, in ein Einfamilienhaus an der Venner Straße in Dülken einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, waren sie am Sonntag zwischen 14.30 und 20 Uhr vermutlich durch den Garten zum Haus gekommen, wo sie dann zwei Scheiben in Türen einschlugen – aber dennoch nicht ins Haus gelangten. Zeugen, die am Sonntagnachmittag im Bereich der Venner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02162 3770 zu melden.