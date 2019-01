Diebstahl in Dülken : Dreiste Diebe in der Kirche St. Cornelius

Dülken Unbekannte haben sich am Sonntag in der Kirche St. Cornelius in Dülken an den Opferstöcken zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen die Täter zwischen 15.30 und 17.50 Uhr mehrere Spendenbehälter auf.

„Zwei fest in der Wand verankerte Opferstöcke haben sie heraus gebrochen und mitgenommen“, berichtete Küster Thomas Wollschläger am Montag. „Das ist richtig dreist und sehr rabiat gewesen.“

Wollschläger hatte gegen kurz vor 18 Uhr am Sonntag den Schaden im Gotteshaus entdeckt. Die Täter hätten auch versucht, zwei weitere Opferstöcke aus der Wand zu brechen. Vier Behälter, die an den Teelicht-Tischen angebracht sind, seien ebenfalls demoliert, sagte der Küster. Nach erster Schätzung sei ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 1500 bis 1600 Euro entstanden, es sei Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Glück im Unglück: „In den Opferstöcken war nicht viel Geld drin, ich hatte sie mittags noch geleert“, sagte Wollschläger. Die Täter dürften nur etwa rund zehn Euro erbeutet haben. Seit mehr als 30 Jahren sei er Küster, einen Diebstahl dieser Art habe er in der Zeit noch nicht erlebt, berichtete Wollschläger. Eine Idee: Um künftig solche Taten zu verhindern, könnten Ehrenamtler während der Öffnungszeiten aufpassen.

Zum Tatzeitpunkt waren nach Polizeiangaben der Haupteingang der Kirche zum Markt hin und der etwa zehn Meter entfernte barrierefreie Eingang in Richtung Markt geöffnet. Die Polizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige unter Telefon 02162 3770.

