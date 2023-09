Brennende Autos in Viersen Unbekannte setzen sieben Wagen in Brand - bereits das dritte Mal

Erneut ermittelt die Polizei nach einer Vielzahl brennender Autos in Viersen. Nach ersten Erkenntnissen haben Unbekannte Dienstagnacht gegen 23 Uhr sieben geparkte Wagen am Konrad-Adenauer-Ring in Brand gesetzt. „Es wäre ein Zufall, wenn so viele Autos gleichzeitig in Brand gerieten“, erklärte ein Sprecher der Polizei Viersen am Mittwoch. Der Schaden an allen sieben Pkw, darunter wohl auch ein E-Fahrzeug, ist erheblich und geht in die Zehntausende.