Kriminalität im Kreis Viersen Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten in Niederkrüchten

Niederkrüchten · Zwei Explosionen mitten in der Nacht: Gegen 3.07 Uhr haben Unbekannte die beiden Geldautomaten im Vorraum der Volksbank-Filiale an der Rathausstraße in Niederkrüchten gesprengt.

03.02.2023, 16:18 Uhr

6 Bilder Fotos von der Geldautomaten-Sprengung 6 Bilder Foto: Volksbank Viersen eG

Dabei gelang es den Tätern, unerkannt zu entkommen. Beute machten sie nach Angaben der Volksbank Viersen nicht. Sowohl die Automaten als auch der Vorraum der Filiale wurden durch die Detonationen erheblich beschädigt. „Laut Zeugenaussagen flüchtete eine graue Mercedes C-Klasse-Limousine über die Mittelstraße in Richtung Lüttelforst“, erklärte ein Polizeisprecher. Das Fahrzeug war besetzt mit mindestens zwei dunkel gekleideten Personen. Einer der Täter trug eine blaue Jogginghose, eine blaue Jacke mit grauen Streifen und schwarze Sneaker. Die Explosionen beschädigten nicht nur die beiden Geldautomaten, sondern auch einen Kontoauszugsdrucker und einen Münzautomaten. Sie lösten auch die Vernebelungsanlage aus. Daraufhin ergriffen die Täter, die die Tür zur Filiale gewaltsam geöffnet hatten, die Flucht. Die Filiale blieb am Freitag geschlossen. „Wegen der massiven Schäden wird erst am Dienstag wieder öffnen“, erklärte Volksbank-Sprecher Andreas Bach. Hinweise Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02162 3770. Falls Hinweise in Form von Fotos oder Videos gegeben werden können, besteht die Möglichkeit, diese hier hochzuladen.

(mrö)