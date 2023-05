Polizei sucht Zeugen Unbekannte setzen zwei Autos und einen Van in Brand

Ein weiterer Fall von Brandstiftung mit Sachschaden beschäftigt die Polizei in Viersen. Wie sie am Dienstag mitteilt, sind in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einem Parkplatz an der Gelderner Straße in Viersen zwei Autos und ein Van in Flammen aufgegangen. Zur Schadenshöhe konnte sie keine Angaben machen. Ein Anwohner war gegen 1.10 Uhr von einem Geräusch erwacht, hatte beim Blick aus dem Fenster die Autos gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Die traf schnell ein und löschte; doch alle Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie fragt: Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Carré Süchtelner Straße/Nauenstraße/Pastor-Lambertz-Straße/Florastraße etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen melden sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162 3770.