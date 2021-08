Wer hat etwas gesehen? : 20 Kaninchen im Wald nahe Brüggen ausgesetzt

KREIS VIERSEN Noch ist nicht bekannt, wer in einem Waldstück zwischen Brüggen und Niederkrüchten 20 Kaninchen ausgesetzt hat. Für die meisten der Tiere gibt es Hoffnung.

In einem Waldstück nahe der B221 zwischen Brüggen und Niederkrüchten sind am Donnerstag rund 20 Kaninchen ausgesetzt worden. 15 davon konnte eine in der Nähe lebende Familie bereits wieder einfangen und an das Veterinäramt des Kreises übergeben. Inzwischen befinden sich die Tiere im Matthias-Neelen-Tierheim in Nettetal, dort werden tierärztlich versorgt. Wer die Kaninchen im Wald zurückgelassen hat, ist bisher nicht bekannt. Das Aussetzen von Tieren ist laut Paragraf 3 Tierschutzgesetz strafbar und kann mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.