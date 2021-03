Viersen : Unbekannte entsorgen mehrere Lkw-Ladungen Müll in der Natur

Unbekannte entsorgen mehrere Lkw-Ladungen Müll in der Natur

Auf einer Länge von mehr als 100 Metern wurde der Müll in Viersen abgeladen. Foto: Stadt Viersen

Viersen Unbekannte luden mehrere Lkw-Ladungen Müll an der Stadtgrenze zwischen Mönchengladbach und Viersen ab. Die Stadt Viersen bittet um Hinweise.

Gleich mehrere Lastwagenladungen Müll haben Spazierengehende am Wochenende an der Stadtgrenze zwischen Mönchengladbach und Viersen entdeckt. Auf einer Strecke von mehr als 100 Metern Länge lagen Abfälle verstreut. Da das Grundstück im Bereich der Straße Auf dem Striep nordöstlich des Bahnhofs Helenabrunn der Stadt Viersen gehört, muss nun der Städtische Bauhof für den Abtransport der Hinterlassenschaften sorgen.

„Aufgrund der Menge und der weiträumigen Verteilung der Abfälle ist davon auszugehen, dass die Abladeaktion einige Zeit in Anspruch genommen hat“, sagte Stadtsprecher Frank Schliffke.Möglicherweise seien auch mehrere Touren nötig gewesen, um den Müll in die Landschaft zu kippen. Wer hier etwas beobachtet hat oder sonst zur Aufklärung beitragen kann, kann dies mit einer E-Mail an ordnungsangelegenheiten@viersen.de tun.