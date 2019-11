Einbruch in Brüggen : Einbrecher kommen durch Schlafzimmerfenster

Brüggen Ob die Täter etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest.

Einbrecher haben in einem Wohnhaus an der Kahrstraße in Bracht diverse Schränke durchsucht. Wie die Polizei berichtete, öffneten die Täter in der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Samstag, 9.30 Uhr, ein Schlafzimmerfenster des Hauses und gelangten so ins Gebäude. Ob die Einbrecher etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter Telefon 02162 3770.