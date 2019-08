Polizeimeldung : Unbekannte brechen in Waldkindergarten ein

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Im Laufe der vergangenen zwei Wochen sind Unbekannte in den derzeit geschlossenen Waldkindergarten an der Josef-Kaiser-Allee in Viersen-Bockert eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Einbruch am Samstag, 17. August, angezeigt.

Nach Aufhebeln eines Fensters durchsuchten die Unbekannten demnach alle Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Hinweise auf Beobachtungen nimmt die Kreispolizei Viersen entgegen unter der Rufnummer 02162 3770.

(RP)