Einbruch in Viersen : Einbrecher durchwühlen Schränke in Kita

Süchteln Ob die Täter etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Bisher unbekannte Täter sind in einen Kindergarten am Ostring in Süchteln eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie zwischen Dienstag, 16.30, und Mittwoch, 3.20 Uhr, ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren so in das Gebäude gelangt. Die Täter durchsuchten nach Polizeiangaben in der Einrichtung mehrere Schränke. Noch steht nicht fest, ob die Einbrecher etwas aus der Kita gestohlen haben. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770.