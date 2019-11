Einbruch in Viersen : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Süchteln Was die Täter erbeuteten, steht noch nicht fest.

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, 16.30, und Dienstag, 19.30 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Jahnstraße in Süchteln aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Einbrecher im Haus Räume im Erd- und Obergeschoss. Noch ist nicht ermittelt, was sie gestohlen haben. Die Täter waren durch den Garten zur Terrassentür gelangt. Hinweise: Telefon 02162 3770.