Einbruch in Viersen : Einbrecher hebeln Haustür auf

Bisher unbekannte Täter sind in ein Haus an der Lindenallee in Viersen-Dülken eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten sie irgendwann zwischen Sonntag, 19.20, und Montag, 9.30 Uhr, die Haustür auf und gelangten so hinein. Sie durchsuchten mehrere Räume. Ob die Täter etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.