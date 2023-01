Hundebesitzer in Angst Unangeleinter Hund beißt Tibetterrier in Nettetal zu Tode

Die Schreie seines verwundeten Hundes hat Frank Krüger aus Nettetal-Schaag (60) jede Nacht im Ohr. „Ich kann damit einfach nicht umgehen“, sagt er. Sein Tibetterrier Champa ist am 6. Januar von einem großen Hütehund ohne Begleitung attackiert worden. Champa starb in der folgenden Nacht an den Verletzungen.