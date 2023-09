Wirtschaft in Viersen Wie der Ausschuss zum umstrittenen Gewerbegebiet entschied

(busch-) Diese Pläne hatten für Unruhe bei den Anwohnern gesorgt: Am Viersener Ortseingang, direkt neben der neuen Kindertagesstätte an der Josef-Schürgers-Straße, soll das Ackerland verschwinden. Stattdessen will die Stadt dort ein neues Gewerbegebiet „Süchtelner Straße/Oberrahser“ ausweisen. Bis zu zehn Meter hohe Hallen direkt an der neuen Kita? Das wäre dann durchaus möglich. Das stieß auf Kritik. Maja Roth Schmidt (Bündnis90/Die Grünen) mahnte, „sorgsam mit Ressourcen umzugehen“. Auch Norbert Dohmen (Grüne im Rat der Stadt Viersen) sprach sich gegen die Vorlage aus: Der Plan für einen Park sollte nicht aufgegeben werden.