Einkaufen in Schwalmtal : Neues Kindermode-Geschäft „Wölkchen4Kids“ mit tollem Start

Patricia Spors eršffnet eine Kindermodeladen (Wšlkchen) in Waldniel Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Neues Leben in der früheren Boutique „Lafayette“ an der Gladbacher Straße: Was die Nettetalerin Patricia Spors dort unweit des Waldnieler Marktplatzes ab sofort bietet.

Patricia Spors ist begeistert von der Resonanz auf ihr Secondhand-Kindermodegeschäft „Wölkchen4Kids“ in Schwalmtal-Waldniel: „Ich bin überwältigt, dass so viele Menschen am ersten Tag kamen, guckten und einkauften.“ Die Nettetalerin, die wegen der Corona-Pandemie ihr Lädchen „Wölkcken“ aufgegeben hatte und ins Netz umgezogen war, ist in den stationären Handel zurückgekehrt. Zu finden ist sie in der früheren Boutique „Lafayette“ an der Gladbacher Straße 1. Neben Mode und Spielen aus zweiter Hand bietet sie als Neuware Schuhe, Accessoires und Geschenkideen. Geöffnet: montags, dienstags und samstags, 9.30 bis 13 Uhr, mittwochs/freitags, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr; Donnerstag ist Ruhetag. busch-/RP-Foto: J. Knappe

(busch-)