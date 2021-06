Ärger über Vandalismus in Brüggen : Neue Burggrabenpromenade ist noch nicht mal fertig – und schon kaputt

Die ungewöhnlichen neuen Bänke an der Burgweiherpromenade wurden mehrfach Ziel von Vandalen: Sie wurden beschmiert und angekokelt. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen So ein Ärger: Gerade erst sind die Promenade am Burgweiher und der Burgwall freigegeben, noch nicht einmal alle Arbeiten sind ausgeführt. Doch bereits jetzt gibt es Fälle von Vandalismus. Was die Verwaltung jetzt plant.