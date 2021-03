Umfrage in Brüggen kurz vor Ende : Bürger können Ideen für Ortskern nennen

Brüggen Letzte Chance für Brüggener, die ihre Ideen für den Ortskern einbringen wollen: Am 12. März endet die Umfrage.

Anlass für die Umfrage ist ein Integriertes Handlungskonzept, an dem zurzeit in der Verwaltung und in einem externen Planungsbüro gearbeitet wird. Mit dem Handlungskonzept sollen Zukunftsstrategien für den Ortskern von Brüggen entwickelt werden. Dieses Konzept wird gebraucht, damit sich die Gemeinde Brüggen am Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ beteiligen kann. Die Ziele: Der Ortskern mit seinen Plätzen und der Fußgängerzone soll attraktiver, die lokalen Einzelhändler sollen gestärkt und die innerstädtischen Grünflächen qualifiziert werden. Die Online-Fragebogen für Erwachsene sowie für Kinder- und Jugendliche ist abrufbar unter: www.jetzt-mitmachen.de/ortskern-brueggen/.