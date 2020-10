Kultur in Viersen : Orientalische Impressionen

Das Delian-Quartett brachte sich bei der musikalischen Lesung in der Festhalle mit berückender Einfühlsamkeit ein. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Unter dem Titel „Zauber des Orients“ erwartete die Besucher eine „musikalische Lesung“ mit Ulrich Noethen und dem Delian-Quartett in der Festhalle.

Von Heide Oehmen

Die Viersener Festhalle war fast nicht wiederzuerkennen. Statt der Stuhlreihen im Parkett waren für die Zuhörer – in gebührendem Abstand – kleine Tische aufgestellt mit jeweils einem oder höchstens zwei Stühlen. Getränke durften mit in den Saal gebracht werden. Schon vor dem Halleneingang wurde jeder Besucher registriert und dann zu seinem Platz gebracht – so war allen Corona-Vorschriften Genüge getan.

Der 2019 verstorbene Schauspieler Bruno Ganz hatte gemeinsam mit den Mitgliedern des Delian-Quartetts, mit denen er viele Jahre zusammenarbeitete, das Projekt „Zauber des Orients“ noch konzipiert, konnte es aber nicht mehr aufführen. So betrachteten die Musiker den Abend auch als Gedenken an den großartigen Schauspieler, für den jetzt Ulrich Noethen – einer der führenden Charakterdarsteller in Film und Fernsehen – die ausgewählten Texte übernahm. In durchgehend klarer Diktion und glücklicherweise ohne übermäßige Emotionen (abgesehen von einigen heftigen und dann nicht immer deutlich wahrnehmbaren Ausbrüchen) machte der vielfach ausgezeichnete Hörbuchsprecher mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen auf den für uns fremden und doch für Viele anziehenden Orient bekannt.

Die meisten Texte waren dem Buch „Kompass“ des französischen Schriftstellers Mathias Énard entnommen – dieser lässt seinen Romanhelden über Archäologie, über Istanbul und den Besuch in einer dortigen Moschee, über Wüstenerfahrungen oder eine Einladung ins Beduinenzelt berichten. Auch Goethe kommt bei Énard ins Spiel, und dann ist natürlich auch des Dichters „West-östlicher Divan“ nicht weit.