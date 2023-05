Lesung in der „Städtischen Galerie“ Ukrainischer Autor liest gratis in Viersen

Worum es in „Radio Nacht“ geht: Josip Rotsky, ein Mann unklarer Identität, dessen Name sich auf Trotzki, Brodsky und Joseph Roth reimt, muss für den Diktator seines Landes spielen – und wird zum Attentäter. Nach der Haft zieht Rotsky sich in die heimatlichen Karpaten zurück. Dort trachten ihm Geheimdienstler und andere Finsterlinge nach dem Leben. Mit seiner Geliebten Anime und Rabe Edgar flieht er nach Griechenland. Erst auf der Gefängnisinsel am Null-Meridian ist die Flucht zu Ende. Dort sendet sein „Radio Nacht“ rund um die Uhr Musik, Poesie und Geschichten in die sich verfinsternde Welt.